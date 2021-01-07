Эксперты простестировали самые быстрые модули памяти DDR4

07.01.2021, 2:14, Новости дня

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Эксперты американского онлайн-издания Tom’s Hardware сравнили самые быстрые модули памяти DDR4, проведя ряд тестов. Они же и опубликовали полученные результаты с указанием достоинств и недостатков проверенных устройств.

Для проведения тестов использовали компьютер с процессором AMD модели Ryzen 5 3600, оснащенный также материнской платой Gigabyte B550. Как отмечают участники эксперимента, от использования процессора Intel Core I7 десятой серии прищлось отказаться, так как он не смог обеспечить надлежащую частоту для самых быстрый модулей.

К удивлению тестеров, память DDR4-5100 C19 оказалась не настолько быстрой, чтобы во всех случаях опередить конкурентов. Она даже уступала DDR4-3600 C14. Причем, это было заметно не только при запуске видеоигр, но даже в программах Microsoft Office.