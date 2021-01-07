Опубликовано фото сторонника Трампа в кресле Пелоси с ногами на столе

07.01.2021, 2:00, Новости дня

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Один из демонстрантов, ворвавшихся в Конгресс США, сфотографирован развалившимся в кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

На ее рабочем столе он оставил листок с надписью: «Мы не отступим!». Судя по снимкам, опубликованным BuzzFeed, некоторые из протестующих изучают документы и информацию в компьютерах американских законодателей, передает ТАСС.

Сама Пелоси была эвакуирована из Капитолия и находится в безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Напомним, Пелоси просила направить подразделения Национальной гвардии в Вашингтон. Конгресс США не смог утвердить итоги президентских выборов, так как сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Трамп распорядился направить Национальную гвардию в Вашингтон, чтобы обеспечить порядок в столице.