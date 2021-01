Иванка Трамп назвала протестующих в Вашингтоне патриотами

07.01.2021, 0:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп в своем Twitter назвала участников беспорядков “американскими патриотами”.

Она перепостила твит своего отца с просьбой поддержать полицию и вести себя мирно, и добавила: “насилие должно быть немедленно прекращено. Пожалуйста, сохраняйте мир”.

Твит был быстро удален. Скриншот: CNN

Через несколько минут она удалила твит.

В ответ на критику пользователей Twitter, публикующих видео штурма Капитолия, Иванка еще раз подчеркнула, что считает патриотическим только мирный протест, а “насилие неприемлемо”.

No. Peaceful protest is patriotic. Violence is unacceptable and must be condemned in the strongest terms. https://t.co/GwngZTqzTH

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) January 6, 2021

Сын Трампа, Дональд Трамп-младший, также призвал вести себя мирно и “не действовать, как другая сторона”.

This is wrong and not who we are. Be peaceful and use your 1st Amendment rights, but don’t start acting like the other side. We have a country to save and this doesn’t help anyone. https://t.co/3oUAPxuwi9

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 6, 2021

6 января перед Белым домом в Вашингтоне собрались сторонники Трампа. Выступая перед участниками акции, которая называется “Марш за спасение Америки”, президент США заявил, что никогда не признает поражение на выборах. Трамп обещал своим сторонникам присоединиться к ним в случае, если они отправятся к зданию Конгресса США. Однако не выполнил своего обещания и вернулся в Белый дом.

Сторонники Трампа штурмом взяли здание Конгресса, где должны были объявить о победе на президентских выборах демократа Джо Байдена. По данным СМИ, в ходе штурма огнестрельное ранение получила женщина, она госпитализирована в критическом состоянии.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: демократ Джо Байден получил 306 голосов, а республиканец Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.