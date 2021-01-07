 

Кулеба заявил, что он обеспокоен событиями в Вашингтоне

07.01.2021, 0:50, Новости дня
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обеспокоен событиями, которые происходят в Вашингтоне, где сторонники президента Дональда Трампа штурмом взяли здание Конгресса. Об этом дипломат сообщил 6 января в Twitter.

“Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее. Это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира”, – написал Кулеба.

Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше. Це важливо не лише для США, а й для України та всього демократичного світу.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2021

6 января перед Белым домом нынешний президент Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В связи со штурмом заседание двух палат Конгресса США было прервано, конгрессменов вывели из Капитолия. CNN утверждает, что конгрессмены успели утвердить только 12 голосов выборщиков из 538-ми.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. 

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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