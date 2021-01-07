 

Байден призвал Трампа потребовать окончания осады Капитолия

07.01.2021, 0:16, Новости дня
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Избранный президент США Джозеф Байден назвал протестующих «бандой» и призвал действующего главу государства Дональда Трампа потребовать окончания осады Капитолия.

По мнению Байдена, Трамп должен «выступить по национальному телевидению, чтобы выполнить свою клятву, защитить конституцию и потребовать окончания этой осады». Также Байден призвал «эту банду уйти и позволить демократии работать». По его словам, события в Вашингтоне «не отражают Америку и это должно закончиться сейчас же». Байден считает, что «демократия подверглась беспрецедентной атаке». Он сказал, что «ничего подобного не происходило в новейшей истории». Как сообщил избранный президент, «это не протест, а мятеж», передают РИА «Новости» и ТАСС.

Тем временем Reuters сообщает, что бюллетени с итогами голосования выборщиков находятся в безопасности, они были эвакуированы из захваченного протестующими здания Конгресса США.

Напомним, Конгресс США не смог утвердить итоги президентских выборов, так как сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Трамп распорядился направить Национальную гвардию в Вашингтон, чтобы обеспечить порядок в столице.



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