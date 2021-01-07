В штаб-квартире республиканцев в Вашингтоне нашли бомбу

07.01.2021, 0:16, Новости дня

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Взрывное устройство обнаружено в штаб-квартире Республиканской партии США в Вашингтоне, сообщают СМИ.

Бомбу нашли в здании Национального комитета партии. После того, как людей эвакуировали, взрывное устройство было обезврежено, передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на New York Times.

Напомним, на фоне беспорядков, которые сорвали утверждение итогов президентских выборов в Конгрессе США, американские правоохранительные органы проверяли информацию о возможном наличии самодельных взрывных устройств в Вашингтоне, «реагируя на сообщения» о том, что в нескольких районах столицы могут быть заложены СВУ.