Байден определился с кандидатурой на должность генпрокурора США

06.01.2021, 23:58, Новости дня

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Избранный президентом США демократ Джо Байден намерен выдвинуть на должность генерального прокурора страны 68-летнего судью апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда. Об этом 6 января сообщило Reuters со ссылкой на представителя Байдена по переходным вопросам.

Агентство отметило, что во время президентства Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом США, кандидатуру Гарланда уже выдвигали на должность генпрокурора в 2016 году, однако Сенат, который и тогда контролировали представители Республиканской партии, отклонил этот вариант. Это объясняли нежеланием назначать нового генпрокурора в год президентских выборов.

До того, как стать судьей, Гарланд работал федеральным прокурором.

CNN утверждает, что Гарланд уже несколько недель готовится к выдвижению на должность, отойдя от слушаний дел. Знакомые с вопросом источники рассказали телекомпании, что выбор Байдена обусловлен в том числе верой в то, что Гарланд “сможет подняться над политикой” после ухода нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома.