 

“Покайтесь за геноцид”. В Киеве националисты пикетировали посольство Израиля

06.01.2021, 23:58, Новости дня
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Вечером 6 января националистические организации пикетировали посольство Израиля. Об этом сообщает издание “Цензор.НЕТ”.

Возле посольства Израиля в Киеве прошла акция “Покайтесь за геноцид”. Акция протеста организована в ответ израильскому послу в Украине Джоэлю Лиону, который 2 января прокомментировал марш в честь лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры, осудив “любое прославление пособников нацистского режима”

Протестующие потребовали от Израиля “признать геноцид украинцев”, имея в виду Голодомор. Надпись о признании Голодомора националисты нанесли также краской из баллончика на тротуар.

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Фото: censor.net


Фото: censor.net


Фото: censor.net


Фото: censor.net


Фото: censor.net


Фото: censor.net


Фото: censor.net


Фото: censor.net


Фото: censor.net


Фото: censor.net


Фото: censor.net

Лидер организации С14 Евгений Карась заявил, что посол Израиля, видимо, не знает историю, утверждая, что Степан Бандера был пособником нацистов, поскольку Бандера сидел в немецком концлагере, сообщил в Telegram журналист Андрей Павловский. 

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

В Кнессет Израиля подали законопроект о признании Голодомора в Украине актом геноцида еще в феврале 2018 года.

Традиционный марш националистов в 112-й день рождения Бандеры прошел 1 января. Организаторами мероприятия выступили партии “Свобода”, “Национальный корпус” и “Правый сектор”. Мероприятие прошло без нарушений. 

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Проведение маршей националистов в день его рождения – традиция во многих городах Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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