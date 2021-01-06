 

Пентагон отказался направить Национальную гвардию к Капитолию

06.01.2021, 23:24, Новости дня
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Запрос властей Вашингтона о развертывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия отклонен Пентагоном, сообщают СМИ.

Корреспондент Washington Post Алекс Хортон со ссылкой на источники заявил, что Пентагон «отклонило запрос чиновников Вашингтона о развертывании Национальной гвардии на Капитолии». Канал NBC сообщал, что направить подразделения Национальной гвардии попросила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер. По данным USA Today, такой же запрос направила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает РИА «Новости»и ТАСС.

Напомним, Конгресс США прервал утверждение итогов президентских выборов, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили столкновения с полицией и ворвались в Конгресс США.

СМИ высказывали опасения, что Трамп якобы может ввести военное положение и использовать войска для захвата оборудования для обработки избирательных бюллетеней и добиться пересмотра результатов голосования. 



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