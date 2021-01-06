 

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков

06.01.2021, 23:06, Новости дня
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В Вашингтоне ввели комендантский час с 18.00 сегодняшнего дня до 6.00 четверга, 6 января. Об этом мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер объявила в Twitter.

Today, I’m ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021

“В период комендантского часа никто, кроме лиц, назначенных мэром, не может ходить, ездить на велосипеде, бегать, стоять или передвигаться на машине или другом виде транспорта”, – говорится в заявлении.

Ограничения не относятся к работникам жизненно важных профессий и журналистам. 

В настоящее время здание Капитолия закрыто, отмечает CNN, но около 100 человек находятся внутри. В трансляции на официальном сайте Конгресса США сообщается, что в заседании объявлен перерыв. Следующее должна созвать спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. 

Сообщается также, что федеральные и местные правоохранительные органы получили сообщения о взрывных устройствах в нескольких местах в Вашингтоне. 

Сторонники президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия, где началась процедура официального объявления кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. 

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. 

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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