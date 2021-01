Трамп призвал присутствующих в здании Конгресса “сохранять мир” и не применять насилие

06.01.2021, 23:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент США Дональд Трамп призвал присутствующих в здании Конгресса в Вашингтоне “сохранять мир”. Об этом он написал 6 января в Twitter.

“Я прошу всех в Капитолии США сохранять мир. Никакого насилия! Помните, мы – партия закона и порядка – уважайте закон и наших великих мужчин и женщин в синем (видимо, речь идет о представителях полиции. – “ГОРДОН”). Спасибо!” – говорится в твите.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

CNN отмечает, что Трамп на митинге обещал своим сторонникам присоединиться к ним в случае, если они отправятся к зданию Конгресса США. Однако не выполнил своего обещания и вернулся в Белый дом. Телекомпания рассказала, что Трамп уехал на своем внедорожнике и наблюдал за происходящим в Капитолии по телевизору в Белом доме.

6 января перед Белым домом в Вашингтоне собрались сторонники Трампа. Выступая перед участниками акции, которая называется “Марш за спасение Америки”, президент США заявил, что никогда не признает поражение на выборах. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: демократ Джо Байден получил 306 голосов, а республиканец Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома.