Сенат США неожиданно прервал заседание по утверждению итогов выборов

06.01.2021, 22:32, Новости дня

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Американский Сенат неожиданно прервал заседание по утверждению итогов президентских выборов на фоне протестов у стен здания Конгресса в Вашингтоне.

Совместное заседание Сената и Палаты представителей было приостановлено через считанные минуты после начала, так как ряд законодателей от Республиканской партии представил на сессии свои возражения, передает ТАСС.

Против утверждения результатов выборов в Аризоне выступил член Палаты представителей от этого штата республиканец Пол Госар. Он сообщил, что возражение «против подсчета голосов выборщиков в Аризоне» подают около 60 его коллег. Возражение поддержал сенатор от Техаса Тед Круз. Некоторые члены Республиканской партии встретили возражение аплодисментами.

Палата представителей и Сенат удалились раздельно рассматривать возражения и голосовать по ним – для отклонения достаточно решения большинством голосов лишь одной из палат Конгресса. За историю США возражения рассматривались Конгрессом только в 1969 и 2005 годах. В обоих случаях они были отклонены.

В Сенате во время выступления сенатора от Оклахомы Джеймса Лэнкфорда, не дав ему закончить, председатель постучал молотком по столу и объявил, что работа прерывается, пока сенаторы не будут созваны вновь. После этого трансляция была остановлена, передает РИА «Новости».

Напомним, у здания Капитолия происходят столкновения сторонников действующего президента США Дональда Трампа и полиции. Протестующим удалось прорваться через полицейское оцепление.