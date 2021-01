Трамп призвал Пенса отправить на пересмотр результаты выборов в спорных штатах. Тот отказался

06.01.2021, 22:14, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят “исправить итоги выборов, которые базируются на нарушениях и мошенничестве”. Об этом Трамп написал 6 января в Twitter.

По его мнению, для исправления итогов выборов достаточно решения вице-президента США Майка Пенса.

“Все, что должен сделать Майк Пенс, – отправить результат обратно в штаты, и мы победим. Сделай это, Майк, и мы выиграем. Это время для чрезвычайного мужества”, – написал президент.

States want to correct their votes, which they now know were based on irregularities and fraud, plus corrupt process never received legislative approval. All Mike Pence has to do is send them back to the States, AND WE WIN. Do it Mike, this is a time for extreme courage!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Twitter пометил твит Трампа как спорный.

Пенс отклонил призывы Трампа, сообщил телеканал CNBC.

“Я пришел к выводу, что мой долг – защищать конституцию и обеспечивать ее соблюдение. Поэтому я не могу в одностороннем порядке определять, какие голоса следует засчитывать, а какие – нет”, – сказано в его письме Конгрессу.

Телеканал отметил, что когда Пенс обнародовал свое письмо, Трамп выступал на митинге перед сторонниками в Вашингтоне. Он заявил, что никогда не признает поражение на выборах, и опять призвал вице-президента повлиять на их исход.

“Майк Пенс, я надеюсь, что ты встанешь на защиту нашей конституции и будешь действовать на благо нашей страны. Если нет, я буду очень разочарован в тебе, я скажу тебе прямо сейчас”, – обратился Трамп к своему соратнику.

Сейчас проходит заседание Конгресса США, на котором должны утвердить голосование коллегии выборщиков, согласно которому победу на выборах одержал соперник Трампа, бывший вице-президент Джо Байден. Пенс в начале заседания председательствовал на нем.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноябя 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома.