 

Мэр Черкасс: У нас жизнь идет своим путем, жесткий локдаун не нужен

06.01.2021, 22:14, Новости дня
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Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко считает распоряжение правительства о введении локдауна с 8 по 24 января несвоевременным. Об этом Бондаренко заявил в видеообращении в Facebook. 

Он сообщил, что сейчас в больницах города на стационарном лечении находятся 120 больных коронавирусом, есть свободные места. 

“На фоне снижения количества больных, которое сейчас происходит, я считаю введение жесткого локдауна несвоевременным. Мы видели пик заболеваемости перед Новым годом, сейчас спад. Я думаю, в Киеве снова будет пик, потому что то, что происходило в праздники на Софийской площади, карантином сложно назвать. В Черкассах жизнь идет своим путем, нет больших скоплений людей, ситуация контролируется”, – заявил Бондаренко. 

По его мнению, правительству следует более ясно определить список разрешенных к продаже в карантин товаров и критерии, по которым разрешено работать магазинам, иначе эти решения должно брать на себя местное самоуправление. Бондаренко отметил, что власти Черкасс решат “что и как делать”, в понедельник, 11 января. 

https://www.facebook.com/official.bondarenko/videos/3629790017139920/

“Карантин выходного дня” в ноябре 2020 года в Черкассах вводить также отказывались, несмотря на то, что сам мэр болел COVID-19. Тогда против карантинных мер выступили также Львов, Николаев, Одесса, Славянск.

Об отказе вводить локдаун сегодня заявил также мэр Тернополя Сергей Надал. Он подчеркнул, что в городе уменьшается количество больных коронавирусом.

По состоянию на утро 6 января в Украине подтвердили 1 090 496 случаев коронавируса, 19 357 человек умерли, 761 898 – выздоровели. За сутки госпитализировали 2978 человек.

С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”. В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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