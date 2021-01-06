В мире: США сделали шаг к гражданской войне нового типа

06.01.2021, 20:49, Новости дня

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Демпартия США вплотную приблизилась к единоличному управлению страной. Это стало возможным благодаря победе демократов на выборах в Джорджии, которая меняет баланс сил в сенате. По мнению экспертов, однопартийцы Джо Байдена на этом не остановятся и, вопреки мнению десятков миллионов американцев, попытаются провести несколько радикальных реформ. Чем это обернется для Америки?

В американском штате Джорджия завершился второй тур выборов в сенат США, от исхода которых зависит, сохранят ли республиканцы контроль над верхней палатой парламента. Как отмечает Fox News, согласно результатам обработки примерно 99% бюллетеней демократ Джон Оссофф получает 50,2% голосов, в то время как республиканец Дэвид Пердью – 49,9%. Также, по данным СМИ, в этом же штате демократ Рафаэль Уорнок победил республиканку Келли Леффлер.

Сам Оссофф уже поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание в сенат. Однако телеканал NBC News призывает не спешить с выводами о победе демократов, так как разрыв в количестве голосов слишком мал. Другие СМИ, напротив, в победе демократов уже не сомневаются.

Напомним, сейчас у Республиканской партии 50 мест в сенате, у Демократической – 48. В том случае, если оба демократа одержат победу в Джорджии и доведут число голосов своей партии также до 50, будущая вице-президент Камала Харрис, демократ, сможет голосовать при равном распределении голосов как председатель сената.

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, вероятная победа демократов стала возможной благодаря ситуации «идеального шторма у республиканцев». Роковую роль сыграл отказ лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла выделить по две тысячи долларов помощи каждому американцу. Сам Макконнелл считал, что этот вопрос можно было обсуждать лишь в привязке к требованию расследовать нарушения на выборах президента США.

«Еще одним фактором могла стать кампания бойкота, которую вели некоторые сторонники Трампа после его поражения в Джорджии. Не помог и недавний скандал со слитым в прессу звонком Трампа секретарю Джорджии, который был предан огласке за сутки до выборов», – отмечает эксперт.

По его словам, демократы впервые с 2010 года могут получить контроль над обеими палатами Конгресса и Белым домом. Кроме того, одновременный контроль над Белым домом, Конгрессом и Сенатом даст демократам историческую возможность реализовать в стране систему однопартийного управления. Добиться этого предполагается через комбинацию нескольких революционных реформ.

Первая из них – расширение состава Верховного суда с 9 до 15 человек, где новые места займут либералы. Вторая – легализация в стране 10–11 млн мигрантов из стран Латинской Америки, что позволит сломать нынешние электоральные границы и увеличить число сторонников демократов. Третья – увеличение количества штатов в составе США с помощью наделения соответствующим статусом острова Пуэрто-Рико и округа Колумбия с городом Вашингтоном. Такая реформа добавит демократам не только дополнительных выборщиков, но и дополнительных сенаторов.

Однако «имея лишь шаткое большинство в сенате в одно место, а в нижней палате – в пять мест, демократам вряд ли удастся протащить через Конгресс обещанные реформы», предполагает Дудаков. В то же время политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что вышеперечисленные реформы будут рассматриваться демократами в первую очередь.

«Новая администрация должна вести себя довольно агрессивно, чтобы закрепить свою власть. В противном случае промежуточные выборы 2022 года станут для них тяжелыми, а кампания 2024 года – подавно», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.

В такой ситуации у республиканцев остается не так много вариантов противодействия демократам, которые «вышли за рамки конституционного поля». «Перегиб палки с их стороны опасен тем, что теперь и республиканцы могут действовать нелегитимными методами. В дальнейшем новые правые в США станут более решительными и лишенными каких-либо сантиментов», – предполагает эксперт.

«Первое, о чем задумаются республиканские боссы, – это о выборах 2022 года. Они постараются получить контроль над палатой представителей, как это было в 2010 году. Тогда, при Обаме, обе палаты парламента были за демократами, но затем республиканцы полностью захватили нижнюю палату. И наверняка им удастся добиться успеха, потому что американцы сейчас начнут довольно быстро осознавать происходящее в стране», – прогнозирует собеседник.

«Америка очень близко подошла к гражданской войне. Отчуждение, гнев и раздражение республиканцев по отношению к демократам превышает всякие границы. Правая популистская позиция Трампа импонирует всем республиканцам, которые еще год назад говорили, что Трамп – некий выверт, случайность, флуктуация и нечто нехорошее. Но сейчас все понимают, что о возврате к якобы светлым идеалам республиканцев речи быть не может. И это создает большую проблему для демократов», – отметил американист. «Кроме того,

республиканцы пойдут по пути разбалансировки аппарата государственного управления.

Для этого у них есть местные и губернаторские выборы, а также целый ряд рычагов местного самоуправления. Такой подход позволит серьезно ударить по правящему классу, и на это будут направлены усилия как крупных республиканцев, так и низовых активистов», – считает Дробницкий.

По его словам, достаточно представить ситуацию, когда в половине штатов, которые голосовали за Трампа, местные шерифы под различными предлогами откажутся исполнять федеральное законодательство. Если их поддержит население – а это вполне допустимо и такое часто случалось в Америке – ситуация приблизится к гражданской войне еще больше.

«Но такая война не будет похожей на Гражданскую войну 1861–1865 годов с четкими линиями фронта. Нет. Это будет война нового типа, всех против всех, когда на территории каждого населенного пункта появляются локальные арены противостояния. В такой ситуации отсутствие единой системы власти в США – это и есть состояние гражданской войны. Для этого не обязательно начинать широкомасштабные боевые действия. Достаточно разбалансировки государственной машины, которая может произойти за ближайшие два года», – заключил Дробницкий.

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