Путин сказал, чем руководствуется в решениях по Сирии

06.01.2021, 20:49, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что при принятии решений на сирийском направлении руководствуется интересами российского государства, а не личными симпатиями и антипатиями.

«При принятии решений подобного рода, я имею в виду сейчас не перелет, конечно, а решения на сирийском направлении, я руководствуюсь прежде всего не своими симпатиями и антипатиями, а интересами российского государства», – сказал российский лидер в интервью для фильма Евгения Поддубного, передает РИА «Новости».

По словам Путина, практика последних лет показала, что те решения были правильными. «Мы тогда чувствовали, что нарастает террористическая угроза с территории Сирии, поскольку бандформирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии», – отметил он.

Несмотря на то, что «профессиональные бандформирования разгромлены», с территорий, которые остаются под контролем террористов, до сих пор исходит угроза, подчеркнул президент.

Напомним, 30 декабря террористы атаковали автобус с мирными гражданами на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира, в результате погибли 28 человек, еще 13 получили ранения. Боевики сожгли транспортное средство и скрылись в Сирийской пустыне в районе Эт-Танф.

Днем ранее трое российских военных полицейских, обеспечивавших «безопасность вывода турецкого наблюдательного поста» у населенного пункта Трумба в «юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб» в Сирии, получили легкие ранения при обстреле боевиками БТР-82А.