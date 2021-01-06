 

Путин сказал, чем руководствуется в решениях по Сирии

06.01.2021, 20:49, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при принятии решений на сирийском направлении руководствуется интересами российского государства, а не личными симпатиями и антипатиями.

«При принятии решений подобного рода, я имею в виду сейчас не перелет, конечно, а решения на сирийском направлении, я руководствуюсь прежде всего не своими   симпатиями и антипатиями, а интересами российского государства», – сказал российский лидер в интервью для фильма Евгения Поддубного, передает РИА «Новости».

По словам Путина, практика последних лет показала, что те решения были правильными. «Мы тогда чувствовали, что нарастает террористическая угроза с территории Сирии, поскольку бандформирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии», – отметил он.

Несмотря на то, что «профессиональные бандформирования разгромлены», с территорий, которые остаются под контролем террористов, до сих пор исходит угроза, подчеркнул президент.

Напомним, 30 декабря террористы атаковали автобус с мирными гражданами на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира, в результате погибли 28 человек, еще 13 получили ранения. Боевики сожгли транспортное средство и скрылись в Сирийской пустыне в районе Эт-Танф.

Днем ранее трое российских военных полицейских, обеспечивавших «безопасность вывода турецкого наблюдательного поста» у населенного пункта Трумба в «юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб» в Сирии, получили легкие ранения при обстреле боевиками БТР-82А.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Болгария выслала российского дипломата. Его обвинили в сборе секретной информации

21.07 / Луцкий террорист бросает из автобуса взрывпакеты

18.11 / Предложен кандидат на пост главы «Аэрофлота»

17.11 / Defense News призвал Байдена поладить с Москвой в Арктике

24.08 / Зеленский выразил надежду на окончание боевых действий в Донбассе в 2020 году

08.07 / Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после ДТП

06.08 / Вопрос дня: Почему россияне рвутся отдыхать в Крыму, а не в Турции?

31.10 / Скандал вокруг Конституционного Суда Украины и законопроект Зеленского, на Донбассе во время перемирия погибли двое военных. Главное за день

28.08 / Россия получила первую иностранную заявку на новейший плавающий танк

23.09 / Церемонию вручения Нобелевских премий отменили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска