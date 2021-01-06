Британия ослабила санкции против Крыма

06.01.2021, 20:49, Новости дня

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Великобритания сделала послабление в санкциях, введенных в отношении Крыма, сообщило правительство Соединенного Королевства.

Согласно генеральной лицензии, теперь ГУП «Крымские морские порты» может передавать транзитные платежи за проход своих судов через Керченский пролив и стоянку – в случае, когда судно в экстренном порядке заходит в порт, оно должно заплатить за это. При этом, в соответствии с санкциями, введенными Евросоюзам, оператор не может производить платежи за услуги портов Севастополь или Керчь, передает РБК.

Лицам, планирующим платеж ГУП «Крымские морские порты», необходимо сообщить об этом британскому регулятору, контролирующему соблюдение санкционного режима – OFSI.

ГУП «Крымские морские порты» находится в тяжелом финансовом положении из-за режима западных санкций, резко сокративших объемы международных заходов в крымские порты. В 2019 году чистый убыток «Крымских морских портов» составил 175 млн рублей, в 2018 году было 411,7 млн рублей убытка.

Ранее член сената Италии, член парламентской ассамблеи Совета Европы Мануэль Вескови заявил, что санкции, введенные Евросоюзом в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, являются бессмысленным ходом и вредят простым людям.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции, введенные против крымчан, которых на западе считают «жертвами аннексии», являются бредом и чушью.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.