 

Кабмин Украины усилил госконтроль над беспилотниками

06.01.2021, 20:34, Новости дня
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Кабмин Украины поддержал введение усиленного госконтроля за ввозом, регистрацией и использованием беспилотников. Распоряжение правительства от 5 января опубликовано на сайте Кабмина. 

В рамках реализации указа президента от 5 марта 2019 года №53 “О концепции борьбы с терроризмом в Украине” Кабмин утвердил новый план мероприятий. В нем, в частности, говорится об усиленном госконтроле за ввозом, регистрацией, производством и использованием в стране беспилотных авиационных систем (БАС) “с целью недопущения применения таких систем в террористических целях”.

Согласно тексту документа, эти меры поручены Гостаможслужбе, Госавиаслужбе, администрации Госпогранслужбы, Минобороны, МВД, СБУ, Службе внешней разведки, Минэкономики, другим заинтересованным государственным органам.

Кабмин поручил этим же структурам, а также Национальной полиции, администрации Госспецсвязи, Управлению государственной охраны, Минифраструктуры и Минюсту систематически проводить учебу по прекращению несанкционированных полетов беспилотников и малых летательных аппаратов над потенциально опасными объектами.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, в 2021 году украинская армия получит электронные ружья против беспилотников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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