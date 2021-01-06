ВАКС не продлил срок досудебного расследования дела судьи Вовка

06.01.2021, 20:34, Новости дня

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Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк вернул детективу Национального антикоррупционного бюро Украины ходатайство о продлении сроков расследования по делу о создании преступной организации и захвату власти судьями Окружного админсуда Киева, в котором фигурирует глава ОАСК Павел Вовк. Об этом 6 января сообщил Центр противодействия коррупции в Telegram.

“Детективы просили еще два месяца для проведения расследования, так как оно заканчивается 17 января. Ранее Бицюк продлевал этот срок без проблем. Сегодня не сделал этого. Причины мы не знаем, ведь нет полного решения. Скорее всего, и не узнаем, потому что в этом деле решения не публикуют”, – отметили в сообщении.

В центре отметили, что решение ВАКС является серьезной угрозой для этого дела, так как обжаловать его нельзя. ЦПК прогнозирует, что дело приостановят или завершат досудебное расследование.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным “Украинской правды”, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Вовка) 14 августа.

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявили, что Вовк со 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19, и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк заявлял, что повесток не получал.

В конце ноября Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в Национальное антикоррупционное бюро.

5 января 2021 года во время заседания в суде продемонстрировали видео, на которых следователи Национального антикоррупционного бюро пытались вручить председателю ОАСК повестки. Поскольку Вовк не появлялся на предыдущие судебные заседания по делу и отказывался от получения повесток, прокурор ходатайствовал о проведении его принудительного привода. Однако суд отказал в этом ходатайстве.