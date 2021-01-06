 

Макрона в Грузии назвали «жертвой педофилии»

06.01.2021, 17:30, Новости дня
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Лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили, чья партия сейчас объединила всю оппозицию, назвал «жертвой педофилии» президента Франции Эмануэля Макрона за то, что тот распорядился сделать экс-премьера Грузии, лидера правящей «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили кавалером Ордена Почетного Легиона, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Эту награду присуждают Иванишвили, оказывается, за огромный вклад в дело борьбы с пандемией коронавируса. Нет, ну этот президент Франции правда жертва педофилии и в этом виноваты его педагоги», – сообщил Нателашвили в соцсетях.

По его словам, «раньше французы так награждали президента ЦАР Бокассу, который потом, как оказалось, был людоедом».

Эмануэль Макрон наградил Бидзину Иванишвили Орденом Почетного Легиона за создание международного благотворительного фонда и за вклад в борьбу с коронавирусом.

Миллиардер и меценат, бывший премьер-министр Грузии пожертвовал десятки миллионов долларов на борьбу с пандемией.

Ранее проигравшая выборы в парламент грузинская оппозиция обвинила Запад, признавший итоги голосования конкурентными и свободными, в «предательстве» и «продажности». 



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