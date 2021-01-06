Митрополит ПЦУ Александр: Рано или поздно РПЦ признает ПЦУ, никуда она не денется

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06.01.2021, 17:06, Новости дня
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Русская православная церковь будет вынуждена признать статус автокефалии Православной церкви Украины, заявил в интервью “Обозревателю” митрополит ПЦУ Александр (Драбинко).

“РПЦ должна была с радостью признать Православную церковь Украины одной из первых, наряду со Вселенским патриархатом. Но Московская церковная внутренняя система, созданная [советским диктатором Иосифом] Сталиным в 1943 году, показала свою порочность. Она срослась с государственной машиной и фактически стала ее прислугой”, – подчеркнул Драбинко.

По его мнению, признание ПЦУ с российской стороны произойдет после того, как на смену патриарху Кириллу придет другой предстоятель РПЦ.

“Рано или поздно РПЦ признает ПЦУ, никуда она не денется. И история РПЦ – яркий тому пример. Но, как я понимаю, это будет не при патриархе Кирилле – для него это личный больной вопрос. Сейчас в самой РПЦ очень непростая внутренняя ситуация и неизвестно, чем она закончится. Но хочу сказать, что епископы и многие священники Русской церкви поздравляли меня и с Новым годом, и с другими праздниками. У них такой проблемы признания фактически нет. Сущностной неприязни к ПЦУ в России, в Беларуси, в Молдове не существует – это не их личная проблема, а проблема их “хозяина”. Они знают, что есть такая ПЦУ, которую когда-то признают”, – резюмировал Драбинко.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

24 октября 2020 года Кипрская церковь стала четвертой поместной церковью после Вселенского и Александрийского патриархатов, а также Греческой церкви, признавшей автокефалию Православной церкви Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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