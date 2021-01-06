При взрыве в Луганске ранен глава народной милиции ЛНР

06.01.2021, 16:38, Новости дня

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Глава управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко госпитализирован с ожогами после взрыва в жилом доме в Луганске.

По предварительной информации, взрыв произошел в квартире одного из многоэтажных домов в Луганске около 01.05 ночи 6 января. В результате в трех окнах квартиры выбило стекла, повреждены стены и подъезд, передает «Русская Весна».

Официальной версии причины взрыва в многоэтажке от правоохранителей ЛНР пока не последовало.

Напомним, представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил о готовящейся провокации со стороны Киева.

Ранее министерство государственной безопасности Луганской народной республики заявило об участившихся жалобах людей, пересекающих линию соприкосновения в Донбассе, на действия сотрудников Службы безопасности Украины на пункте пропуска «Станица Луганская».