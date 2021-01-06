При взрыве в Луганске ранен глава народной милиции ЛНР
06.01.2021, 16:38,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Глава управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко госпитализирован с ожогами после взрыва в жилом доме в Луганске.
По предварительной информации, взрыв произошел в квартире одного из многоэтажных домов в Луганске около 01.05 ночи 6 января. В результате в трех окнах квартиры выбило стекла, повреждены стены и подъезд, передает «Русская Весна».
Официальной версии причины взрыва в многоэтажке от правоохранителей ЛНР пока не последовало.
Напомним, представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил о готовящейся провокации со стороны Киева.
Ранее министерство государственной безопасности Луганской народной республики заявило об участившихся жалобах людей, пересекающих линию соприкосновения в Донбассе, на действия сотрудников Службы безопасности Украины на пункте пропуска «Станица Луганская».
Смотреть комментарии → Комментариев нет