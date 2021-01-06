 

Грузия вместо границы с Россией провела «красную линию»

06.01.2021, 16:38, Новости дня
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Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил об «абсолютной неприемлемости» работы с Россией по делимитации и демаркации государственной границы, пока не будет решен вопрос «деоккупации» – отзыва признания Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«И говорить об этом излишне, пока РФ не сделает шаги в отношении деоккупации. «Красная линия» в нормализации отношений с Россией проходит по признанию нашей территориальной целостности», – сказал он Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу».

Глава грузинского внешнеполитического ведомства пообещал, что его страна будет увеличивать «международное давление на Россию» по этому вопросу.

Как сказал Давид Залкалиани, «Россия не выполняет свои обязательства также по отношению к Украине, Приднестровскому урегулированию».

«Координируем наши усилия с европейскими и неевропейскими партнерами, чтобы усилить давление на Россию, чтобы ей было некомфортно», – сообщил он.

При этом он подчеркнул, что Грузия взяла на себя обязательства решать конфликты мирным путем и не применять силу.

«Теперь мы требуем, чтобы РФ ответила на это подобным шагом – международным обязательством не применять силу», – сообщил глава МИД Грузии.

Ранее министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил о том, что на Россию в будущем году будет оказываться «максимальное международное давление» для отзыва признания Абхазии и Южной Осетии, что было сделано Москвой после войны 2008 года. 



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