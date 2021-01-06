Эмма Стоун ждет первенца – СМИ
06.01.2021, 13:38,
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Американская актриса Эмма Стоун вскоре станет мамой. Фотографии беременной звезды, гуляющей в компании подруги по улицам Лос-Анджелеса, 5 января обнародовал таблоид Daily Mail.
Издание E! News 5 января, ссылаясь на информацию из собственных источников, подтвердило беременность актрисы.
При этом представители Стоун пока что не отреагировали на запросы американской прессы с просьбой прокомментировать возможное будущее материнство актрисы, отмечают оба издания.
https://www.facebook.com/DailyMailCeleb/posts/1823435697819031
Отец будущего ребенка Эммы Стоун – американский комик, режиссер и продюсер Дэйв Маккери. Они познакомились в декабре 2016 года на съемках продюсируемого Маккери шоу Saturday Night Live.
В январе 2019 года влюбленные впервые вместе появились на ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе, а в конце 2019 года пара объявила о помолвке, а в 2020 году состоялась тайная церемония бракосочетания, отмечает Daily Mail,
Будущий ребенок станет для каждого из супругов первенцем.
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