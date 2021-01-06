 

Стоимость биткоина превысила $35 тысяч. Это новый исторический максимум

06.01.2021, 12:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Стоимость криптовалюты Bitcoin к утру 6 января обновила исторический максимум и достигла $35 751. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Однако после обновления максимума стоимость криптовалюты несколько упала и колеблется в пределах $33,9–35 тыс.

По состоянию на 11.41 по Киеву стоимость биткоина составляла $34 054.

Скриншот: coindesk.com

4 января биткоин подешевел на около 20% по сравнению с предыдущими сутками – до $28,1 тыс. Днем ранее его стоимость составляла $33 823.

30 декабря курс криптовалюты установился на уровне $28,58 тыс., 27 декабря он составлял $27,59 тыс., 26 декабря – $25,39 тыс.

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. Агентство отмечало, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Полицейский ранил подростка-аутиста в США

12.10 / В МВД Дагестана подтвердили ликвидацию напавших на наряд полиции

03.09 / Верещук: Одной из главных фигур в городе должен быть главный архитектор

23.10 / Путин уволил первого замдиректора ФСБ. Он занимал эту должность 17 лет

04.12 / Bloomberg включил Путина в список «предсказуемо достойных внимания» персон

27.11 / Компания ASRock представила самые тонкие мини-ПК

04.10 / В Киргизии началось голосование на парламентских выборах

04.12 / Дуров заявил, что деньги не сделали его счастливее

11.08 / В центре Бреста начались столкновения с ОМОНом

07.11 / El Periódico – Мадуро попросил Китай помочь восстановить экономику Венесуэлы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска