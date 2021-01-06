Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон

06.01.2021, 12:18, Новости дня

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления о создании в РФ двух особых экономических зон – в Красноярском крае и Омской области.

«В Омской области и Красноярском крае будут созданы особые экономические зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Согласно постановлению, в Омске появится особая экономическая зона «Авангард». Там планируется разместить нефтехимические производства, что, как ожидается, позволит к 2030 году создать более 700 рабочих мест и привлечь в область порядка 23 млрд рублей инвестиций, указано на сайте кабмина.

Вторая ОЭЗ будет называться «Красноярская технологическая долина». В сообщении отмечено, что уже сейчас заключено шесть соглашений с потенциальными резидентами – речь идет о производителях промышленного оборудования, продукции из алюминия для авиа- и машиностроения. К 2030 году на базе этой особой экономической зоны планируют создать около 1,3 тыс. рабочих мест; объем инвестиций должен превысить 16 млрд рублей.

В постановлении о создании особой экономической зоны в Красноярске упомянуты обязательства регионального правительства о строительстве до 2027 года инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры ОЭЗ за счет средств краевого бюджета в размере порядка 983,382 млн рублей, передает РИА «Новости».

В кабмине напомнили, что размещение в особых экономических зонах дает бизнесу ряд преимуществ, это минимизация административных барьеров, налоговые льготы и таможенные преференции, снижение арендных платежей. Также резиденты ОЭЗ могут рассчитывать на консультационную поддержку со стороны управляющих компаний при реализации инвестпроектов.