Украина пообещала продолжать требовать возвращения подаренной Лаврову иконы

06.01.2021, 12:18, Новости дня

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и дальше будет требовать вернуть икону, подаренную Боснией и Герцеговиной министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

«Украинская икона обожгла руки… российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин (сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад) Додик продолжает врать… Украина и дальше требует возвращения иконы», – написал Кулеба в Twitter.

Ранее Додик заявил, что власти Украины не требовали от руководства БиГ передать им подаренную Лаврову икону.

Напомним, Лавров в ходе визита в БиГ 14 декабря посетил Восточное Сараево, где Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была «найдена в Луганске». Киев заявил, что речь идет об «объекте культурного наследия Украины», при этом не представил доказательств прав на подаренную Лаврову икону. Россия вернула икону в Сараево для уточнения ее истории по линии Интерпола.