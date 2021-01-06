 

«Академик Черский» прибыл к недостроенному участку «Северного потока – 2»

06.01.2021, 12:18, Новости дня
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский», простояв почти месяц недалеко от Калининграда, снова вернулось к недостроенному участку газопровода «Северный поток – 2», свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Трубоукладчик в начале декабря уже провел несколько дней недалеко от датского острова Борнхольм, где находится незавершенный отрезок газопровода. Затем он вернулся в Россию и встал на рейд Куршской косы недалеко от Калининграда, передает РИА «Новости».

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».

Между тем. США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как на этот раз американцы хотят навредить российскому газопроводу и получится ли у них снова остановить только что возобновленную стройку. 



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