 

Семья замглавы ОП Тимошенко купила на Новый год элитный дом стоимостью около 10 млн грн

06.01.2021, 11:54, Новости дня
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Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко приобрел загородное поместье недалеко от Киева, недвижимость записана на имя жены чиновника. Об этом 4 января сообщили издания “Страна” и “Буквы”.

Издание “Буквы” опубликовало выписку из реестра имущественных прав, согласно которой Алена Тимошенко приобрела дом площадью 353,9 м² в селе Подгорцы Киевской области. Покупка была оформлена 2 января. Также она приобрела земельный участок площадью 2700 м².

“Буквы” отмечают, что на сайтах по продаже недвижимости дома в Подгорцах примерно такой же площадью, что и у Тимошенко, продают по цене от $250 тыс.

Скриншот: dom.ria.com

Издание “Страна” уточняет, что семья Тимошенко купила двухэтажный особняк в коттеджном городке “Альпийка” по Новообуховской трассе. В июле прошлого года, по данным журналистов, на жену Тимошенко были оформлены два небольших участка общей площадью 600 м², прямо примыкающих к этому дому, – выписку из реестра об этой покупке публиковало и издание “Буквы”.

Корреспонденты “Страны” побывали в поселке, где расположено новое домовладение Тимошенко. По их словам, двор еще не облагорожен, а дом выглядит не обжитым. Прямо перед входом лежат горы стройматериалов, а лужайки в засохшей листве и ветках. Снаружи двухэтажная вилла в “альпийском” стиле готова на 100%.

Фото: strana.ua

“Внутри, судя по описанию, есть четыре спальни, три санузла, гараж на два автомобиля. На первом этаже расположены кухня со столовой зоной, гостиная и рабочий кабинет. На втором – комната хозяев, детская, гостевая и еще одна под любые потребности жильцов. На задний двор выходит крытая веранда для барбекю”, – отмечает издание.

Фото: strana.ua

“Страна” оценила стоимость купленного семьей Тимошенко дома в 10 млн грн – эта сумма выходит, если умножить площадь дома на стоимость квадратного метра особняков, которые сейчас есть в продаже в том же поселке, –  $1000 – $1300.

Кирилл Тимошенко в разное время работал на телеканале “Интер”, в компании FILM.ua и на канале “Украина”, в 2014 он открыл компанию GoodMedia, специализирующуюся на видеопроизводстве. Политическую карьеру он начал в 2015 году, когда баллотировался в Киевский горсовет от партии УКРОП. 

В ходе президентской кампании 2019 года он работал в штабе тогда еще кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. После победы Зеленского в мае 2019-го он был назначен заместителем главы Администрации президента (позже переименованной в Офис президента).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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