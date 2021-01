Сборная США – чемпион МЧМ-2021 по хоккею, Россия – без медалей

06.01.2021

Сборная США победила на молодежном чемпионате мира по хоккею, который завершился в Эдмонтоне, в финале американцы обыграли хозяев ледовой арены сборную Канады 2:0. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея на льду.

По одной шайбе американцы забросили в первом и втором периодах, отличились Тюркотт (ассист – Зеграс, Хеллесон) и Зеграс (ассист – Калиев).

В матче за бронзу МЧМ сборная Финляндии разгромила команду России 4:1. Россиян хватило лишь на первый период, они вели в счете. В дальнейшем доминировали Суоми. Это второе кряду разгромное поражение россиян на МЧМ, в полуфинале они уступили Канаде 0:5.

Индивидуальную награду MVP турнира, самого ценного игрока молодежного чемпионата завоевал 19-летний американский нападающий Тревор Зеграс. В его активе 18 набранных очков на турнире (семь заброшенных шайб + 11 результативных передач) и 27 очков в общем (20 результативных передач) за три МЧС по хоккею.

Лучшим вратарем чемпионата стал Девон Леви (Канада), лучший защитник – Топи Нимела (Финляндия), лучший нападающий – Тим Штуцле (Германия).

Триумф США – пятый в истории турнира, ранее американцы побеждали в 2004-м, 2010-м, 2013-м и 2017 годах. Примечательно, что в 2004-м, 2010-м, 2017-м и теперь в 2021 году в финале США обыгрывали именно Канаду.