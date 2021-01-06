“Напоминание, что настоящая любовь существует”. Зета-Джонс обнародовала романтичное фото поцелуя с Дугласом
06.01.2021, 11:54,
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51-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс 5 января разместила в Instagram совместное фото с мужем – 76-летним американским актером Майклом Дугласом.
Пара запечатлена в момент поцелуя на берегу океана во время заката солнца.
“Я не могу иначе выразить свою любовь, кроме как поцелуем. Уильям Шекспир”, – подписала снимок актриса.
“Истинная, настоящая любовь”, – отреагировали на снимок фолловеры.
“Спасибо за красивое напоминание, что настоящая любовь существует”, – поблагодарили актрису фаны.
“Пример для подражания”, – написали пользователи сети.
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Дуглас и Зета-Джонс поженились в ноябре 2000 года – в ноябре 2020 года супруги отметили 20-летие семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Дилан Майкл (2000) и дочь Кэрис (2003). В 2013 году Дуглас заявил о намерении расторгнуть брак с матерью своих детей, но супругам удалось наладить отношения.
Дуглас старше супруги ровно на 25 лет – они родились в один день, 25 сентября.
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