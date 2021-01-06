 

В РФ за сутки выявили 24,2 тыс. случаев коронавируса

06.01.2021, 11:26, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявлен 24217 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 11% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5142, Санкт-Петербурге  – 3341, Московской области – 1097. Всего в стране выявлено 3 308 601 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 685 723 человек, из них 23 055 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 445 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 59 951 человек.

Накануне, 5 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 24 246. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 29.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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