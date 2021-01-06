В ФХР оценили выступление российских хоккеистов на молодежном ЧМ

06.01.2021, 11:26, Новости дня

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Опыт выступления на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне поможет российским хоккеистам побороться за золотые медали на следующем турнире, сообщил первый вице-президент Федерации хоккея РФ (ФХР) Роман Ротенберг, призвав поддержать российских игроков за проделанную работу.

«8 января мы планируем встретиться с тренерским штабом и игроками. В целом по тренерскому штабу нужно собраться и все вопросы проговорить. У Игоря Николаевича действующий контракт. У нас система выстроена на олимпийский цикл, до Китая», – отметил Ротенберг, передает ТАСС.

Он призвал поддержать всех игроков за проделанную работу и поблагодарить за этот турнир. «Сходу делать в такое сложное время какой-то разбор полетов Федерация хоккея РФ не будет, дождемся возвращения команды, поговорим с тренерами. Мы обсудим все детали с игроками и тренерским штабом, получим полноценную обратную связь», – добавил первый вице-президент ФХР.

Вратарь Ярослав Аскаров, защитники Даниил Чайка, Кирилл Кирсанов, Шакир Мухамадуллин, Ян Кузнецов, а также нападающие Василий Пономарев и Марат Хуснутдинов по возрасту смогут сыграть и на следующем молодежном чемпионате мира, который также пройдет в Канаде. «Из положительного надо смотреть на тех игроков, которые смогут играть на следующем молодежном чемпионате мира. Их у нас в составе много, и это большой плюс для сборной России. Опыт, который они получили на этом турнире, поняли уровень хоккея на чемпионате мира, поможет им», – подчеркнул Ротенберг.

«У нас много игроков 2002 года рождения, которые даже на этом турнире показали себя с лучшей стороны, были в роли лидеров. Год в этом возрасте – большая разница для игроков. У нас была она из самых молодых сборных на турнире, учитывая этот опыт, на следующем молодежном чемпионате мира они же будут понимать, что требуется для завоевания золота», – резюмировал он.

Первый вице-президент ФХР уверен в том, что игроков, выступавших на молодежном чемпионате мира, ждет большое будущее во взрослом хоккее. «У нас много игроков основного состава клубов Континентальной хоккейной лиги, которые играют на высоком уровне. В этом году у нас еще юниорский и взрослый чемпионаты мира, где мы также претендуем на первое место», – заключил Ротенберг.

Сборная РФ в среду уступила команде Финляндии со счетом 1:4 в матче за третье место и во второй раз за 11 лет осталась без медалей молодежного чемпионата мира. Победителем МЧМ стала команда США, обыгравшая канадцев.

Юниорский чемпионат мира среди игроков не старше 18 лет пройдет с 15 по 25 апреля в США. Взрослый чемпионат мира должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.