Певица СолоХа: Я осталась сиротой при живых родителях

06.01.2021, 10:00, Новости дня

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Владимир Бебешко – один из немногих продюсеров, который действительно в меня поверил. Он предложил создать такой себе образ национального героя и делать позитивную украинскую музыку “выходного дня”

Фото предоставлено пресс-службой СолоХи

– Вы начинали карьеру под именем Тереза Франк. Почему сделали ребрендинг – взяли имя СолоХа?

– Да, свой творческий путь я начинала под псевдонимом Тереза Франк, я работала на тот момент со знаменитым продюсером Олегом Черным. В то время он как раз расторг свою работу с Тиной Кароль и был в поисках молодых перспективных талантов. Я пришла к нему на кастинг, будучи студенткой второго курса Академии культуры и искусств. С тех пор мы и начали наше сотрудничество, которое продлилось около года. Многие, наверное, помнят этот страшный финансовый кризис 2008 года, который затронул многие сферы деятельности и, к сожалению, шоу-бизнес он тоже не обошел стороной. Тогда мы и прекратили сотрудничество с Олегом Черным, так как перестали поступать инвестиции в наш проект со стороны его партнера и по каким-то причинам он вынужден был уехать в Москву. До этого у нас была четкая стратегия и бизнес-план, с которым мы успешно стартанули, сняв шикарный и дорогой на то время клип на пленку. Со мной занималась лучшая команда профессионалов, одним из которой был знаменитый хореограф Олег Жежель, который прославился как солист группы Kazaky и танцевал на одной сцене с Мадонной, а также лучшие учителя музыки и актерского мастерства, которые в свое время были педагогами Тины Кароль.

Этот год жизни и работы с Олегом Черным был для меня очень знаковым, ведь я набралась невероятного количества опыта и знаний. Затем, оставшись без продюсера, но с брендом “Тереза Франк”, я начала искать себя и пробовать петь в разных жанрах музыки, начиная от рока и заканчивая джазом. Для меня как для молодой и не совсем опытной студентки, которая осталась одна в мире шоу-бизнеса, было сложно предпринимать какие-то шаги, которые вывели бы проект “Тереза Франк” на должный уровень.

К сожалению, моей неопытностью пользовались и другие люди в шоу-бизнесе, поэтому дальнейшие попытки сотрудничества с кем-то заканчивались безуспешно, но я рада, что мне пришлось через это пройти, ведь тогда бы я не встретила на своем пути Владимира Бебешко. Мы начали сотрудничество после моей долгой творческой паузы. На тот момент я уже вышла замуж, родила ребенка и набралась жизненного опыта. Бебешко – один из немногих продюсеров, который действительно в меня поверил, за что я ему очень благодарна. Он увидел во мне веселую, харизматичную личность, проникся моим характером и хорошим владением украинского языка, поэтому предложил создать такой себе образ национального героя и делать позитивную украинскую музыку “выходного дня”. Мне эта идея очень понравилась, поэтому мы сразу начали работать в колоритном юмористическо-стебном жанре, которого я придерживаюсь и по сей день.

– Вы больше не сотрудничаете с продюсером Владимиром Бебешко. Чьей инициативой было прекращение сотрудничества? По каким причинам? Как вы расстались?

– Разрыв с Владимиром Бебешко был обоюдным. Причиной стало то, что у нас были разные взгляды на дальнейшее творчество. Я хотела формировать в дальнейшем большую команду, писать песни с новыми авторами, пробовать что-то новое в работе с другими клипмейкерами, а Володя был больше за стабильность и постоянство в команде. Я не могла работать по этому принципу, потому что хотела свежего взгляда, решительности, изменений и самосовершенствования, а у нас все шло очень медленно и плавно. Конечно, я его тоже могу понять, потому что, дабы не сделать ошибок, лучше останавливаться на том, что уже проверено годами, но я человек, который любит рисковать. Чтобы не усугубить наши взаимоотношения, мы и решили перестать сотрудничать, но при этом остались хорошими друзьями. Я до сих пор могу обратиться к нему за каким-либо советом и знать, что он всегда мне поможет. Мы часто созваниваемся или ужинаем вместе, иногда он приезжает к нам с мужем в гости в Одессу. Поэтому, что ни происходит, только к лучшему.

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– Как решили финансовые вопросы и вопросы прав на песни?

– Песни мне писала моя хорошая подруга и талантливый автор Елена Палашек. После нашего расставания с продюсером она передала мне право на их исполнение, дабы эти песни были живы и их дальше слушали люди. Я до сих пор исполняю треки, которые были написаны в период работы с Владимиром Бебешко. Бренд “СолоХа” тоже остался со мной и внесен в реестр патентов Украины. Это моя личная торговая марка, которую никто не может отнять и повторить в украинском шоу-бизнесе. Что касается финансовых вопросов, то после проведения определенных учетов наших затрат, я с уверенностью могу сказать, что за четыре года наш проект себя окупил, и претензий друг к другу мы не имеем.

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– Как изменилось ваше творчество, репертуар после разрыва с Владимиром Бебешко?

– Во-первых, я сразу же сформировала свой музыкальный коллектив, свой бэнд, так как до этого мы работали только с балетом. Теперь у меня есть музыканты, благодаря которым в моих аранжировках начали появляться живые инструменты, и на сегодняшний день это не просто синтетическая музыка, которая была до этого. Также я начала сотрудничество с новыми талантливыми авторами, такими как Мирослав Кувалдин, Антон Пустовой, Андрей Тимощик, Влад Булах. Я хотела экспериментировать, и у меня это получилось! Начала работать с новыми клипмейкерами и сама участвовать в создании сценариев к своим клипам. По моим последним работам можно заметить, что клипы стали более современными, стильными и качественными. Конечно же, я и дальше продолжаю нести людям юмор и праздник своим творчеством, без этого никак, но саунд, качество и картинка однозначно поменялись в лучшую сторону.

Также меня пригласили работать на самый лучший музыкальный канал страны М1, где у меня есть возможность вести свое небольшое шоу, чему я безумно рада. В этот период я стала более активно сниматься в кино, так как это давно было моей мечтой.

– Сейчас у вас нет продюсера. В чем плюсы и минусы этого?

– В отсутствии продюсера, я считаю, все-таки больше плюсов, чем минусов. Во-первых, я сама генератор своих идей и самостоятельно принимаю решение о том, что, как и когда мне петь, какой клип снимать. Конечно, если бы я была одна, то мне было бы очень тяжело, но, благо, у меня есть целая команда, где каждый занимается своим делом: это концертный директор, пиар-отдел, SMM. Да, возможно, это не так глобально и масштабно, как в системе более крупных продюсеров, но я расту и моя команда растет вместе со мной, поэтому нас полностью все устраивает. В команде все происходит сообща, но, естественно, последнее слово всегда остается за мной.

Конечно, в отсутствии продюсера есть и минусы. Например, при наличии известного и крутого продюсера можно привлечь для своего проекта больше ресурсов и инвестиций, но пока я справляюсь с этим своими силами.

Меня утверждали на участие в больших концертах, например, во Дворце “Украина”. А за несколько дней до выступления просто снимали без особых на то причин и объективных аргументов. Это делали определенные люди ⠀

Фото предоставлено пресс-службой СолоХи

– Вы говорили в одном из интервью, что в украинском шоу-бизнесе вам не дают пробиться. Как именно это происходит? Кто мешает и каким образом?

– Были такие случаи, когда меня утверждали на участие в больших концертах, например, во Дворце “Украина”. А за несколько дней до выступления просто снимали с концерта без особых на то причин и объективных аргументов. До меня дошли слухи от достоверных источников моих коллег, что есть определенные люди, которые очень бы не хотели, чтобы я там выступала. Все же понимают, что в шоу-бизнесе все друг друга знают, все общаются с одними и теми же композиторами, режиссерами и т.д. Кто-то из этих людей становится тебе другом, кто-то просто остается на уровне коллеги. У меня со всеми дружеские и теплые отношения, и если я начинаю сотрудничать с кем-то, то все всегда остаются довольны. Но есть и те, кто очень любит вставлять палки в колеса, чтобы не допускать на рынке конкуренции.

Имен называть я не буду, но знаю, что некоторым артистам, которые находятся, скажем так, в первом эшелоне, невыгодно, чтобы на сцену выходил харизматичный, трудоспособный и амбициозный артист, потому что никто не хочет уступать сцену. С одной стороны, мне не очень приятны такие действия. С другой стороны, это мне льстит, ведь это значит, что я на правильном пути.

Я безумно рада, что в шоу-бизнесе есть и те люди, которые в меня верят и всячески поддерживают, ведь я никогда не платила ни за одну ротацию на радио, телевидении, статью в журнале или где-то еще. Я очень благодарна всем своим коллегам, партнерам и своей команде за то, что они всегда остаются со мной и поддерживают во всех моих начинаниях. Меня часто спрашивают поклонники, почему СолоХи нет в проекте “Танцы со звездами”, на что я не могу дать им аргументированный ответ, ведь сама до конца не понимаю. В “Танцы со звездами” я мечтаю попасть уже очень давно, как и в другие большие проекты. Но меня не допускают, поскольку я якобы еще недостаточно выросла. Получается какой-то замкнутый круг, ведь выступление на большом концерте дало бы мне возможность попасть в топовые шоу, и наоборот. Но ни того, ни другого, к сожалению, не происходит из-за того, что некоторые “личности” отказываются работать со мной на одной сцене, манипулируя организаторами. Конечно, это мешает, но я верю, что рано или поздно все будет так, как я запланировала.

– Не пробовали ли вы поговорить с этими людьми?

– Нет, с этими людьми я не говорила, поскольку что-то доказывать, выяснять и обсуждать слухи не имеет смысла. Я считаю, что только мой труд и успешный результат моей деятельности разобьют все стереотипы и недоброжелательные разговоры. Я стараюсь придерживаться положительной позиции по отношению ко всем людям и понимать их пороки и зависть. К сожалению, так устроено большинство людей, которые поддаются низменным чувствам и вибрациям, поэтому я пытаюсь им не уподобляться и с пониманием относиться к ситуации. Стараюсь быть выше этого.⠀

– Кого считаете своими прямыми конкурентами?

– Я столько лет работаю в шоу-бизнесе, что уже не смотрю по сторонам и не ищу конкурентов, а направлена только на себя, свою команду и результат. Если я буду постоянно искать вокруг конкурентов, то это заберет у меня много сил и энергии, которую я могла бы потратить на что-то действительно важное. Наверное, с годами у меня выработалась некая уверенность в себе и в том, что я делаю, поэтому не смотрю на других, а реально оцениваю себя, свои возможности и внутренний потенциал. Как по мне, все артисты разные и индивидуальные, поэтому поклонников хватит на всех. (Смеется.). Единственное, что может быть похожим, это музыкальное направление, ведь востребованных стилей и жанров музыки в нашей стране не так-то и много. На самом деле, как бы там ни было, сравнивать будут всегда, поэтому не стоит оглядываться по сторонам, а просто качественно и с любовью делать свое дело.

Как артист СолоХа я еще не выступала в России, но у меня есть много поклонников-украинцев, которые живут на территории РФ

Фото: soloha_official / Instagram

– Сколько нужно певице зарабатывать в месяц, чтобы как минимум быть на плаву? Удается ли регулярно зарабатывать?

– Не люблю говорить о цифрах, но скажу один факт: чем больше артист зарабатывает, тем лучше и качественнее продукт он сможет сделать. Конечно, бывают периоды, когда ты хорошо зарабатываешь, бывают, когда совсем ничего не зарабатываешь, но это жизнь, и нужно уметь приспосабливаться к разным ситуациям. Особенно это актуально сейчас, во время пандемии.

– Есть ли заказы на корпоративы во время пандемии?

– Естественно, в период пандемии количество выступлений значительно сократилось. Но мне повезло, что за четыре года существования проекта у меня появились постоянные заказчики, которые любят приглашать СолоХу на свои праздники и корпоративы. За счет этих корпоративов, того имени и репутации, которые были созданы мной и моей командой за четыре года, на сегодняшний день у меня есть работа, чему я очень рада.

– Вы говорили, что выступали перед выборами за нескольких кандидатов сразу. Для вас не важна вообще политическая программа?

– Безусловно, политическая программа для меня важна, ведь у меня есть своя гражданская позиция. Перед тем, как согласиться на предложение о выступлении, мы с командой изучаем политическую историю кандидата и программу. Если видим, что этот человек действительно любит Украину и его программа направлена на развитие страны, то, конечно, я его поддержу.

– Выступаете ли вы в России?

– Нет, как артист СолоХа я еще не выступала в России, но у меня есть много поклонников-украинцев, которые живут на территории РФ.

– Ваше мнение об украинских исполнителях, выступающих в РФ.

– Мне сложно дать какую-то объективную оценку, почему те или иные артисты выступают в РФ, ведь может быть множество факторов, которые этому способствуют. Возможно, они выступали для украинцев в России.

Мама умерла, когда мне было всего 20 лет. Помню, как мне сообщили о ее смерти за 15 минут до выхода на сцену

Фото: soloha_official / Instagram

– Вы писали в соцсети, что росли сиротой. Когда вы лишились родителей? Что произошло с ними? Вы в семье одна? Есть ли родные братья, сестры?

– Меня воспитывала бабушка, так как она была моим опекуном. Можно сказать, что я осталась сиротой при живых родителях, которые после развода начали по отдельности строить свою личную жизнь, оставив меня на бабушку. Вскоре бабушка умерла, мне тогда было 13 лет, и я осталась совершенно одна в двухкомнатной квартире на бульваре Верховного Совета. Моя вторая бабушка хотела отдать меня в интернат, но я смогла ее убедить, что я уже достаточно самостоятельная и смогу жить одна. Благо, что она жила рядом со мной, и мы могли иногда друг друга проведывать. Таким образом я смогла окончить школу и поступить в универ, чтобы дальше учиться. Родных братьев и сестер у меня нет и, наверное, это к лучшему, потому что тот период моего детства я бы не хотела пожелать никому.

Когда я уже выросла и стала Терезой Франк, я смогла простить своих родителей и возобновить наше с ними общение. К сожалению, это продлилось недолго – мама умерла, когда мне было всего 20 лет. Помню, как мне сообщили о ее смерти за 15 минут до выхода на сцену, когда я была в гримерке. В этот момент я находилась в Днепре и отказаться от выступления не могла, так как в то время сама себя обеспечивала. Я успешно провела концерт, и на следующее утро сразу же поехала на похороны. Да, это было, наверное, самое сложное выступление в моей жизни, поскольку надо было развлекать людей и ни в коем случае не показывать им свои переживания.

– Вы рассказывали, что росли в неблагополучном районе, вас окружали плохие компании. Вы в прошлом выпивали? Принимали ли запрещенные вещества?

– Выросла я в спальном районе, который зачастую называли наркоманским. Возможно, коренные киевляне знают, что такое Ленинградская площадь, ДВРЗ, бульвар Верховного Совета. Да, это именно то место, где я выросла и где прошло мое детство, но я этого не стесняюсь, ведь, как ни крути, это мое прошлое и моя история, которая сформировала меня как личность. Как только я самостоятельно смогла ездить на метро, стала ездить во Дворец пионеров, чтобы немного отвлечься от реальности. Там я ходила на всевозможные кружки по пению, танцам и актерскому мастерству, ведь это было единственное место, которое предоставляло бесплатные занятия для детей.

Для того, чтобы не проводить время в подворотнях с плохими компаниями, я часто ходила в христианскую школу, где мы учили Евангелие и пели песни. Да, эта школа была протестантской, но тогда я не понимала, где православие, а где протестантизм, для меня это все было одно и то же. Мне просто нравилась эта атмосфера и то, что там говорили о Боге, угощали нас какими-то вкусняшками и духовно воспитывали. Наверное, это и помогло мне выжить в тот сложный период формирования личности в столь сложном криминальном районе.

– Ведете сейчас здоровый образ жизни, моржуете, занимаетесь бодибилдингом. Легко ли это?

– Во всех аспектах своей жизни я люблю бросать сложные вызовы самой себе. После того как я вошла в пятерку лучших спортсменок и стала самой спортивной певицей Украины по версии Книги рекордов, я решила бросить себе следующий вызов и стать первой певицей в Украине, которая самостоятельно смогла сделать трюки в своей видеоработе на пилоне без каскадеров. В моем крайнем клипе “Василь” я достигла поставленной цели, чем очень горжусь.

Следующим вызовом себе стала реализация моего “пути моржа” (смеется), ведь я давно мечтала заняться моржеванием и изучала эту тему. Вот уже конец декабря, а я до сих продолжаю плавать. В Одессе – в море, в Киеве – в Голосеевской купели или на Оболонской набережной. Это невероятный прилив сил и энергии, который помогает мне оставаться “на плаву”, ведь я еще ни разу не болела в этом году.

Как мне кажется, всю свою сознательную жизнь я занимаюсь спортом, начиная еще со школьных эстафет, но профессионально в это углубляться не думала, пока не увидела в Instagram титулованных мисс-бикини. Это были безумно красивые девочки с нереальной фигурой, которые занимаются профессиональным фитнесом. Для меня их телосложение всегда было эталоном женственности и здорового тела. Девушки, которые занимаются именно в разряде мисс-бикини, не такие перекачанные, как бодибилдерши.

Фото предоставлено пресс-службой СолоХи

Однажды подруга познакомила меня с тренером, который состоит в Федерации бодибилдинга Украины и готовит профессиональных бикинисток к соревнованиям. Я сходила к нему на одну тренировку, после которой он увидел весь мой потенциал и предложил подготовить меня к соревнованиям. Они должны были проходить через четыре месяца.

Мы заключили с ним некое “пари”, после которого я и стала самой спортивной певицей Украины. (Смеется.) Конечно, это был очень сложный период работы над собой, ведь, помимо тренировок, у меня еще были постоянные гастроли и концерты, после которых нужно было находить силы для похода в зал, чтобы держать свои мышцы в тонусе. Это был колоссальный труд над собой, который длился четыре месяца, но у меня все получилось, потому что главное – это желание и вера в себя.

– В первом десятилетии 2000-х вы были завсегдатаем гламурных тусовок, вели ночную жизнь. Как и почему начали заниматься спортом?

– Да, раньше я действительно была завсегдатаем тусовок, когда еще работала под именем Тереза Франк. Мне очень нравилось посещать разные вечеринки и звездные мероприятия. Но тогда меня можно было понять, ведь я сразу после студенческой скамьи и неблагополучного детства попала в яркий и красивый мир шоу-бизнеса, в беззаботную и веселую жизнь. Но я точно помню, что у меня всегда были четкие грани того, как нужно себя вести и где я нахожусь, поэтому это никогда не перерастало в какие-то загулы или непристойное поведение. Конечно, после того, как я вышла замуж и стала мамой, все эти вечеринки свелись к минимуму.

– У вас был роман с Тимофеем Нагорным. Поддерживаете ли вы общение?

– Откуда у вас такая информация? (Смеется.) Помню, когда я еще работала под псевдонимом Тереза Франк, на одном из мероприятий мы с Тимофеем решили сделать фоточку, на которой он меня целует в щеку. Можно сказать, что это был мой первый “хайп” – еще до того, как появилось это слово. Конечно же, фото подхватили некоторые журналисты и написали целую статью об этом поцелуе, ведь Тимофей как раз тогда был на пике обсуждений в СМИ после громкого развода с [гимнасткой] Лилией Подкопаевой. Но это была всего лишь безобидная шутка, и не более того. На то время с Тимофеем Нагорным нас объединяла общая компания, ведь я состояла в его волонтерском клубе, где мы все вместе помогали детям-сиротам.

Основной семейный бюджет формирует муж, а я, как хранительница домашнего очага, умело им распоряжаюсь

Фото: Юрий Балашов / Facebook

– Чем занимается ваш муж? Где вы живете?

– Если говорить о самом главном мужчине в моей жизни, моем муже Юрии Балашове, то он предприниматель и никоим образом не связан с шоу-бизнесом. Юра увлекается антиквариатом и очень любит старинные документы. Мне безумно нравится его хобби, так как считаю, что это лучше, чем увлечения футболом, пивом и стриптиз-клубами. Живем мы в Одессе, недалеко от моря, в частном секторе жилмассива “Совиньон”. Я очень рада, что мой дом находится именно в Одессе, ведь это то место, где я могу отдохнуть и набраться сил после гастролей или длительных поездок в Киев.

– Кто в вашей семье распоряжается семейным бюджетом и является главным кормильцем?

– Главным кормильцем в семье пока является мой муж, но я также участвую в пополнении семейного бюджета. Конечно, пока это не настолько значительна сумма, как мне хотелось бы, поскольку все свои заработанные деньги я трачу на творчество. Основной семейный бюджет формирует муж, а я, как хранительница домашнего очага, умело им распоряжаюсь в целях содержания дома и домашнего персонала. Я не всегда могу следить за порядком в доме, поскольку часто в разъездах. Поэтому мы решили нанять няню и домработницу. Я всегда контролирую, чтобы все в нашей семье были чистые, сытые и одетые. Также слежу за тем, чтобы мой ребенок занимался с няней и всегда ходил на все занятия. Все бытовые вопросы, а также те, которые касаются отдыха или больших покупок, я тоже взяла на себя. Мой муж полностью мне доверяет, да и у него самого нет времени заниматься домашними делами. У нас все четко распределено и каждый занимается своими обязанностями.

– Есть ли у вас друзья-мужчины?

– Конечно, 80% моего окружения – это мужчины, так как 80% своего времени я уделяю творчеству. Это композиторы, хореографы, клипмейкеры, стилисты, тренеры, ведущие, актеры. Кстати, с ними мне даже легче работать, чем с женщинами, потому что у меня сильный, можно даже сказать мужской характер и мужской склад ума. Поэтому мы всегда легко находим общий язык. Но это ни в коем случае не касается флирта и заигрывания, так как в общении с мужским полом у меня складываются только рабочие отношения и есть четкие границы дозволенного.

– Вы предстаете в откровенных образах, демонстрируя формы. Как на это реагирует муж?

– Для мужа я являюсь вдохновителем, эталоном женской красоты и мотиватором. Он безумно восхищается мной, моим творчеством и тем, как я умею держать себя в форме. Ему приятно лицезреть меня на экранах, слушать мои песни по радио, слышать комплименты в мой адрес от друзей и знакомых. В нашей семье царит полное доверие, гармония, любовь и уважение. Мы с ним на связи 24/7, поэтому он полностью знает мой график, а я – его. Своему мужу я никогда не давала поводов для ревности, никогда не была замечена в объятиях других мужчин, поэтому с доверием у нас все хорошо. Мой сценический образ – это всего лишь образ, и он это прекрасно понимает. В нашем мире тенденции в шоу-бизнесе довольно-таки откровенные. Посмотреть на ту же Дженнифер Лопес, Майли Сайрус или Рианну – для них откровенные наряды – это нормально, красиво и эпатажно. Я считаю так же!

От природы у меня всегда была красивая и пышная грудь, но после того, как я стала мамой и кормила дочь два года, форма груди изменилась. Мне пришлось сделать подтяжку



Фото: soloha_official / Instagram

– В комментариях под вашими клипами пользователи сети часто пишут, мол, много силикона. На сколько размеров вы увеличили грудь?

– Я всегда откровенно говорю и делюсь со своими почитателями всеми процедурами красоты, которые провожу. От природы у меня всегда была красивая и пышная грудь, но после того, как я стала мамой и, заметьте, кормила Ариану два года, естественная форма груди, конечно же, изменилась. Она стала не такой упругой, как была, поэтому мне пришлось сделать подтяжку. На этом моя история с хирургическим вмешательством закончилась. Многие думают, что я переделала себе лицо, сделала нос, ямочки на щеках и изменила разрез глаз. Но меня это только умиляет – я рада, что все замечают мой носик-курносик и ямочки, которые достались мне от родителей. Я часто люблю выставлять свои детские фотографии, на которых видны все эти “изюминки” моей внешности. (Смеется.)

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– Какие манипуляции вы делаете у косметолога?

– Я регулярно посещаю косметолога, делаю мезотерапию, чистку лица, маски, ручные и аппаратные массажи. Считаю, что ухоженное тело – это уважение к моей публике. Я не могу себе позволить выйти с лишним весом, уставшей и с синяками под глазами, ведь это дань нашей профессии. Я уважаю тех артистов, которые следят за собой и являются эталонами красоты для своих поклонников.

– Поступали ли вам предложения об интиме от известных мужчин – политиков, депутатов?

– Я не общаюсь лично с людьми, которые хотят заказать меня на корпоратив в качестве артиста. Для этого у меня есть концертный директор. Конечно, были разные ситуации и предложения, но у меня есть четкое разграничение, что СолоХа — это артист, который дарит людям шоу, и не более того, поэтому на все другие предложения мы отвечаем в жесткой форме или стараемся вообще игнорировать. Я очень рада, что мне лично предложений об интиме не поступало, так как этот удар берет на себя моя команда.

Во время концерта та же история: я выступила на сцене, переоделась в гримерке и уехала. Никогда не остаюсь на застолье после выступления и не сажусь за стол со своими заказчиками. Единственное – могу остаться поужинать после концерта в своей гримерке.

– Вашей дочери Ариане пять лет. Балуете ее? Пожелали бы ей стать певицей и спортсменкой, как мама?

– Так как Арианочка пока еще единственный ребенок в семье, то, конечно же, мы с мужем стараемся ее баловать. Поскольку у меня в детстве многого не было и я не была окружена любовью и заботой, то все самое лучшее хочу дать своему ребенку, чтобы он чувствовал себя счастливым. Для Арианы мы ничего не жалеем. Но в свои пять лет она уже понимает, что в жизни ничего просто так не дается, и чтобы что-то получить, нужно что-то сделать: заработать хорошую оценку, показать свои достижение на занятиях по танцам или просто сделать хороший и добрый поступок. Мы очень хотим, чтобы она выросла прекрасным и ответственным человеком, поэтому делаем для этого все возможное.

Фото предоставлено пресс-службой СолоХи

Сейчас дочь активно занимается танцами, музыкой и ходит в театральную студию. Она очень творческая и разносторонняя личность. Я давно стала замечать, что ей безумно нравится петь, поэтому даже записала ее в моем новогоднем сингле “Янголи”. Она пела вместе с детским хором. Брала ее выступать со мной на сцене. Она была в восторге!

Помимо этого, у дочери математический склад ума, как у папы. Она хорошо считает и прекрасно играет в шашки и шахматы. Пока не могу точно сказать, какая из этих сторон в будущем возьмет верх, но точно знаю, что буду поддерживать ее в любых начинаниях.

– Как СолоХа будет праздновать Рождество?

– Скорее всего, это будет первое Рождество, которое я буду отмечать не на сцене, а дома вместе с дочкой и мужем. Я этому безумно рада, ведь иногда хочется просто побыть в теплой душевной атмосфере в кругу семьи и самых близких мне людей. Обязательно приготовим что-нибудь вкусное для деток, которые будут приходить колядовать в наш дом. Хочется провести этот день очень атмосферно, порадовав не только себя и свою семью, но и наших гостей.

ВИДЕО

Видео: Soloha / YouTube

Виктория ВОРОНИНА

журналист