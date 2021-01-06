 

Церемонию вручения музыкальной премии “Грэмми” перенесли из-за COVID-19

06.01.2021, 10:00, Новости дня
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63-ю церемонию вручения музыкальной премии “Грэмми”, намеченную на конец января, перенесли из-за тяжелой эпидемической ситуации в штате Калифорния (США). Об этом сообщила пресс-служба премии на своей странице в Twitter.

“После тщательных обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущим и планирующими выступать исполнителями мы переносим трансляцию 63-й церемонии вручения награды на 14 марта 2021 года”, – говорится в сообщении.

Организаторы рассказали, что ситуация с COVID-19 в Лос-Анджелесе ухудшается.

“Больничные службы перегружены, отделения интенсивной терапии достигли предела возможностей, а также новое руководство штата и региона подвело нас к выводу, что отсрочка церемонии – правильный поступок. Нет ничего важнее здоровья и безопасности тех, кто в нашем музыкальном сообществе, и сотен людей, которые неустанно работают над созданием шоу”, – отметили они.

24 ноября Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила список номинантов на “Грэмми” – американская певица Бейонсе стала лидером по количеству номинаций.

63-я церемония награждения премией “Грэмми” изначально планировалась 31 января 2021 года. “Грэмми” считается самой престижной музыкальной наградой в мире.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на утро 6 января коронавирус подтвердили у 86,3 млн  человек. В США с начала пандемии инфицированы 21 млн человек, 357,2 – умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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