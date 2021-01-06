Трамп поручил рассмотреть включение «Антифа» в список террористических организаций

06.01.2021, 9:40, Новости дня

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Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео вместе с Минюстом и министерством внутренней безопасности США рассмотреть вопрос включения движения американских антифашистов «Антифа» в список террористических организаций.

«Госсекретарь должен в рамках консультаций с министром юстиции и министром внутренней безопасности изучить информацию, полученную от министерства юстиции и других органов власти, чтобы оценить, следует ли классифицировать (движение) «Антифа» в качестве террористической организации», – говорится в документе, передает ТАСС.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, меморандум обязывает «федеральных должностных лиц оценить действия активистов «Антифа» в свете федеральных законов, ограничивающих въезд иностранцев, связанных с террористическими организациями, и иностранцев, намеревающихся совершить преступную деятельность». Включение в террористический список, в частности, запретит членам движения въезд в страну.

Занимавший на тот момент пост министра юстиции США Уильям Барр в августе выразил мнение, что движение «Антифа» на самом деле объединяет современных большевиков, исповедующих коммунистические идеи и использующих приемы фашистов.

В конце мая Трамп заявил, что власти США намерены внести движение «Антифа» в список террористических организаций. Он выступил с утверждением, что радикальные левые группировки, в том числе анархистские, несут ответственность за беспорядки и случаи насилия во время протестов в ряде штатов.

В июне под контролем активистов «Антифа» оказался центр Сиэтла, включая здание мэрии и полиции. Территорию объявили «Автономной свободной зоной Капитолийского холма». В начале июля Белый дом объявил о ликвидации «автономной зоны» в Сиэтле.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что участники антифа ничем не отличаются от любых других радикалов – так же агрессивны и склоны к насилию.