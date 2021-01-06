 

Стало известно о решении Ким Кардашьян и Канье Уэста развестись

06.01.2021, 9:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян и музыкант Канье Уэст решили развестись после шести лет брака, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

По данным издания Page Six, многочисленные источники сообщают, что развод пары «неизбежен». Светская львица уже перестала носить обручальное кольцо, а рэпер провел все праздники в своем доме в Вайоминге, а не с семьей Кардашьян, передает РИА «Новости».

Источники отмечают, что это уже не первый раз, когда возникают разговоры о разводе пары, однако в этот раз, по их словам, «все намного серьезнее». «Ким наняла (звездного адвоката по разводам) Лауру Уэссер, и они (Кардашьян и Уэст) ведут переговоры об урегулировании», – приводит издание слова информированного источника.

Отмечается, что основным предметом спора при разводе пары может стать их дом в Калабасасе, на который они в целом потратили около 60 млн долларов. Кардашьян хочет, чтобы дом остался ей и детям.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей. Для Кардашьян этот развод может стать третьим.

В ноябре рэпер Канье Уэст признал поражение на выборах президента в США и сообщил о возможном участии в гонке в следующий раз. Между тем, близкие к музыканту источники говорят, что Уэст принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США из-за психического расстройства, которое обострилось как раз сейчас.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Массово покидают город и опустошают полки магазинов — Times о том, как парижане встретили карантин

17.07 / Кремль ответил на обвинения Лондона в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса

30.06 / Ведущий российского телеканала назвал поправки в конституцию безумием и уволился

22.08 / С начала пандемии коронавируса США предоставили Украине помощь на $18,3 млн

23.09 / “Меркель программировала эскалацию конфликта с Россией”. Пономарев прокомментировал историю с Навальным

18.07 / В Нанте произошёл пожар в одном из крупнейших готических соборов

16.09 / Недовольная толпа напала на украинского комика из-за шутки

21.09 / ВОЗ оценил шаги РФ по разработке вакцины

24.08 / Вооруженные силы Украины приняли на вооружение ракетный комплекс “Нептун”

06.08 / Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска