Белорусская журналистка по голосу опознала возможного заказчика убийства Шеремета – он угрожал убить ее сына

06.01.2021, 9:08, Новости дня

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Корреспондентка “Новой газеты” в Беларуси Ирина Халип и ее муж Андрей Санников опознали по голосу возможного заказчика убийства журналиста Павла Шеремета.

Халип рассказала, что узнала голос бывшего главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева, который зафиксирован на так называемых “белорусских пленках”. Журналистка рассказала, что уже общалась с ним в 2011 году, когда находилась в изоляторе КГБ. Как отмечает Frontline Defenders, Халип была одной из задержанных на акциях протеста в Беларуси в декабре 2010-го – до прошлого года это были самые массовые оппозиционные митинги в стране.

По ее словам, Зайцев рассказывал, будто все давно уже дали показания против нее и все арестованные 19 декабря 2010-го пойдут под суд по статье 293 Уголовного кодекса Беларуси (массовые беспорядки), а обвинение против Халип будет переквалифицировано на статью 357 (заговор с целью захвата власти), которая предусматривает 25 лет тюрьмы.

Голос с “белорусских пленок” узнал и муж Халип Андрей Санников, которого также арестовали на митингах 2010 года. Санников рассказывает, что его, как и жену, приводили на допросы к Зайцеву. Во время одного из них в январе 2011-го тогдашний глава КГБ стал угрожать сыну и жене мужчины, заявляя, что “с ними поступят самым жестким, крайним образом”.

Бельгийское издание EUobserver 4 января 2021 года опубликовало аудиозаписи разговоров Зайцева, в которых, в частности, обсуждалась возможность убийства Шеремета. Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ “Альфа” в минском офисе Зайцева. Как отметил Зайцев, задачу по организации политических убийств перед КГБ поставил непосредственно президент Александр Лукашенко и выделил на это $1,5 млн.

Аудиозаписи предал журналистам бывший сотрудник спецназа МВД Беларуси Игорь Макар. Он заявил о готовности лично свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета. Макара в статусе свидетеля пригласили на допрос в Украину. Сообщалось о формировании группы из сотрудников Национальной полиции и Офиса генерального прокурора, которая готова выехать в страну Евросоюза, где сейчас находится экс-спецназовец. В Нацполиции заявили, что материалы о “белорусском следе“ отрабатываются в отдельном уголовном производстве и касаются исключительно заказчиков убийства журналиста.

Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что информация журналистов “подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц“.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сказал, что эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, поскольку “касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем“.

Адвокаты фигурантов дела об убийстве Шеремета считают, что новая информация с версией о причастности к преступлению белорусских спецслужб может “разрушить“ версию следствия.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда“, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству Шеремета.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.