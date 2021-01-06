В Украине за сутки выздоровевших от COVID-19 вдвое больше, чем заболевших

06.01.2021, 9:08, Новости дня

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За прошедшие сутки, 5 января, в Украине подтвердили 6911 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Также за сутки с коронавирусом госпитализировали 2978 человек, умерло от COVID-19 228 человек, выздоровело – 14 490 человек. 5 января провели 52 968 тестов на коронавирус (в том числе методом ПЦР – 34 938, методом ИФА – 18 030).

Всего с начала пандемии в стране заболело 1 090 496 человек, выздоровело – 761 898, умерло – 19 357, проведено более 5,6 млн ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 6 января в мире коронавирус подтвержден у 86 млн 385 тыс. человек, сообщал американский Университет Джонса Хопкинса. 1 млн 868 тыс. заболевших умерли, 48,4 млн – выздоровели.