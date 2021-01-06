В пяти населенных пунктах Донецкой области 38 тыс. человек остались без воды – ДСНС Украины

06.01.2021, 9:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По состоянию на утро 6 января около 38 тыс. жителей Донецкой области остались без водоснабжения из-за прорыва водопровода “Горловка – Торецкое”. Об этом сообщила пресс-служба ДСНС Украины.

Воды нет в городах Торецк и Зализное, а также поселках городского типа Северное, Южное и Щербиновка, говорится в сообщении.

“По состоянию на 7.00 6 января обнаружен один порыв. После предоставления гарантий безопасности бригадами КП “Компания” Вода Донбасса “будет продолжено обследование водопровода на наличие порывов и проведения ремонтных работ”, – говорится в сообщении.

От ДСНС привлекалось восемь человек личного состава и три единицы техники.

Прорыв на водопроводе (диаметром 900 мм) произошел 4 января. Для обеспечения работы котельных создан запас воды.