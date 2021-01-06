Хоккеисты сборной США обыграли канадцев в финале молодежного ЧМ

06.01.2021, 8:02, Новости дня

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Хоккеисты американской сборной нанесли поражение команде Канады в финале молодежного чемпионата мира, который прошел в канадском Эдмонтоне.

Встреча завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу американцев, в составе которых отличились Алекс Туркотт (14-я минута) и Тревор Зеграс (21-я), передает РИА «Новости».

Последний раз сборная США побеждала на молодежных чемпионатах мира в 2017 году. После этого на двух из трех турниров победу праздновали канадцы.

Между тем, сборная РФ впервые в своей истории проиграла финнам в матче за третье место чемпионата мира по хоккею. До этого российская команда восемь раз выигрывала в матче за третье место. Игра завершилась со счетом 1:4 (1:0, 0:1, 0:3).

Накануне сборная России проиграла команде Канады со счетом 0:5. Главный тренер и хоккеисты молодежной сборной РФ рассказали, какие причины привели к разгрому от канадцев.