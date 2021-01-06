Лукашенко заявил, что он «намертво загнан» в одну команду с Путиным

06.01.2021, 5:26, Новости дня

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его в политике «загнали уже намертво» в одну команду с российским лидером Владимиром Путиным.

«Нас загнали уже намертво в одну команду», – сказал Лукашенко в программе Наили Аскер-Заде «Действующие лица», отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным. Фрагмент интервью показан на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Ранее президент РФ выразил надежду, что белорусскому народу хватит политической зрелости, чтобы спокойно выстроить внутриполитический диалог и решить внутренние вопросы без давления и вмешательства извне.

В ноябре Лукашенко со ссылкой на данные КГБ сообщил, что польский премьер Матеуш Моравецкий якобы заявлял, что российскому лидеру Владимиру Путину нужно было «сдать» своего белорусского коллегу, чтобы улучшить отношения с Западом. Лидер Белоруссии добавил, что не просил руководство РФ о помощи, Владимир Путин, узнав о происходящем в республике, сам предложил «подставить плечо».