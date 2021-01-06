Посетитель устроил стрельбу в кафе восточной кухни в Московской области

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06.01.2021, 5:26, Новости дня
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В кафе восточной кухни в подмосковном Железнодорожном произошел конфликт со стрельбой, сообщают СМИ.

Между посетителями кафе произошел конфликт, один из участников которого съездил домой и вернулся в кафе с ружьем. Он выстрелил в противника, после чего скрылся на автомобиле Toyota. Пострадавший находится в больнице, передает Пятый канал.

Накануне мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу в подъезде дома в Москве. 1 января в Москве произошел массовый конфликт со стрельбой. По данным источника, стрельба велась из охолощенного оружия. В результате было задержано более 30 человек.



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