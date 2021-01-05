 

США предлагают стратегию защиты Земли от заражения внеземными микробами

05.01.2021, 23:28, Новости дня
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Человечество находится в постоянном поиске хотя бы примитивных форм жизни за пределами Земли, а это может закончиться тем, что мы занесем из космоса какие-либо чрезвычайно опасные болезнетворные микроорганизмы, говорят американские специалисты.

Чтобы этого не случилось, под патронатом Белого дома разработана стратегия защиты нашей планеты от чужеродных бактерий. Документ уже опубликован на профильном интернет-портале.

Также нужно думать о том, как не заразить чужеземные миры нашими инфекционными заболеваниями. Опыт покорения Америки свидетельствует о том, что это может закончиться весьма плачевно. Однако можно заранее принять меры, чтобы такого не случилось в будущем.



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