США предлагают стратегию защиты Земли от заражения внеземными микробами

05.01.2021, 23:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Человечество находится в постоянном поиске хотя бы примитивных форм жизни за пределами Земли, а это может закончиться тем, что мы занесем из космоса какие-либо чрезвычайно опасные болезнетворные микроорганизмы, говорят американские специалисты.

Чтобы этого не случилось, под патронатом Белого дома разработана стратегия защиты нашей планеты от чужеродных бактерий. Документ уже опубликован на профильном интернет-портале.

Также нужно думать о том, как не заразить чужеземные миры нашими инфекционными заболеваниями. Опыт покорения Америки свидетельствует о том, что это может закончиться весьма плачевно. Однако можно заранее принять меры, чтобы такого не случилось в будущем.