Российский зонд может первым найти воду на Луне

05.01.2021, 23:28, Новости дня

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Как сообщают в «Роскосмосе», запуск отечественной лунной программы состоится уже в октябре текущего года. На спутник Земли будет отправлен довольно-таки простой космический корабль. Однако и с его помощью можно сделать немало важных открытий.

Эксперты напоминают, что подобные проекты осуществлялись очень давно – еще во времена СССР. Поэтому главной задачей является все-таки получение опыта таких дальних полетов.

Кроме того, на корабле «Луна-25» установят приборы и оборудование для исследования соседнего небесного тела. У РФ действительно есть шанс первой обнаружить воду на Луне, утверждают специалисты. Ведь зонд направляется именно в тот район, где она может быть с наибольшей вероятностью.