Для iPhone создадут зарядные устройства на основе нитрида галлия

05.01.2021, 23:28, Новости дня

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Как стало известно, компания Navitas Semiconductor вскоре должна получить заказ от Apple на создание быстрого зарядного устройства нового поколения. Речь идет об использовании в нем нитрида галлия, поясняют специалисты.

В результате зарядка должна превзойти существующие аналоги по всем параметрам. Во-первых, она еще быстрее станет наполнять аккумуляторы. Во-вторых, сама станет легче.

Кроме того, в сети появилась информация о том, что Navitas получит микросхемы GaN от компании TSMC. Отметим, что нитрид галлия для производства быстрых зарядок используют уже несколько производителей. Однако «яблочная» компания намерена обойти в данном сегменте всех конкурентов.