Актера Владимира Коренева похоронили в Москве

05.01.2021, 22:30, Новости дня

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Народного артиста РФ Владимира Коренева похоронили на Введенском кладбище в Москве, сообщили в пресс-службе электротеатра «Станиславский», где служил актер.

«Владимира Борисовича похоронили на Введенском кладбище «, – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы театра.

Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», умер на 81-м году жизни.

Актер родился 20 июня 1940 года. Окончил ГИТИС. Учился на последнем курсе, когда его пригласили на главную роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия».

После выхода картины, которая стала лидером советского кинопроката в 1962 году, Коренев стал известен на всю страну. Позднее играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас «Электротеатр Станиславский»).

Всего на счету Коренева около 30 ролей в кино и десятки ролей в театре.