Новак объявил о преодолении «самой худшей ситуации» на рынке нефти

05.01.2021, 22:30, Новости дня

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Самая худшая ситуация на мировом рынке нефти осталась позади – это апрель-май 2020 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, спрос «постепенно восстанавливается, несмотря на все неопределенности и новые локдауны». РФ ожидает, что ситуация на рынке нефти в апреле улучшится и страна сможет продолжить восстанавливать свой уровень добычи в рамках соглашения ОПЕК+, передает ТАСС.

Новак отметил, что на заседании стран ОПЕК+ было принято решение на два месяца, «дальше будут смотреть, что будет происходить в апреле, и принимать решения на апрель месяц». Он выразил надежду, что «ситуация через два месяца будет еще лучше». Кроме того, вице-премьер сообщил об оптимистичном настрое «с учетом вакцинации, которая происходит во многих странах». Он напомнил о том, что Саудовская Аравия также ожидает улучшения ситуации и завершения локдаунов.

Саудовская Аравия сократит добычу нефти в феврале и марте на 1 млн баррелей в сутки. Саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман заявил, что его страна «сейчас не беспокоится за спрос», сокращение добычи – «предупредительная мера». Он сообщил, что еще ряд стран ОПЕК+ дополнительно сократит добычу суммарно на 425 баррелей нефти в сутки, передает РИА «Новости».

Как отметил Новак, позиция РФ по восстановлению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ объясняется запросом российских нефтекомпаний, но увеличивать добычу нефти следует «очень осторожно». Решение Саудовской Аравии в феврале и марте дополнительно сократить добычу нефти Новак назвал новогодним подарком мировому рынку нефти.

«Мы подвели итоги исполнения соглашения за предыдущий период, это ноябрь. Уровень был очень высокий – более 100%», – сообщил Новак, отметив, что страны ОПЕК+ демонстрируют свою приверженность исполнению принятых решений.

Напомним, страны ОПЕК+ достигли соглашения по условиям сделки на февраль и март. Действующие параметры добычи нефти будут сохранены для всех, кроме РФ и Казахстана. Россия увеличит добычу на 65 тыс. баррелей в сутки, Казахстан – на 10 тыс. баррелей.