 

“Танцующий миллионер” Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео

05.01.2021, 19:24, Новости дня
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53-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как “танцующий миллионер”, 2 января разместил в Instagram ролик, показав, как стрижет двухмесячную дочь.

Во время стрижки дочь Вакки спокойно лежала в детском кресле, улыбаясь в камеру.

“У Блу Джерусалемы уже есть личный стилист по волосам – это ее папа! Люблю тебя каждую секунду, моя принцесса”, – подписал он ролик.

10 мая 2020 года Вакки сообщил, что его гражданская жена – венесуэльская модель Шэрон Фонсека беременна, а 27 октября стало известно, что у них родилась дочь Блу Джерусалема.

Спустя два месяца после родов супруги приняли участие в фотосессии для испанского журнала, впервые сообщив, что их дочь родилась с патологией.

“Блу родилась с “волчьей пастью”. Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью”, – заявил тогда отец девочки.

Вакки известен как “танцующий миллионер” благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 19,6 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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