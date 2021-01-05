Huawei печально смотрит на перспективы нынешнего года

05.01.2021, 19:12, Новости дня

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Нынешний год обещает стать более успешным для производителей смартфонов, чем предыдущий. Однако это не касается китайской компании Huawei, попавшей под жесткие американские санкции и остающейся теперь без своего куска пирога.

По предварительным прогнозам, Huawei опустится на седьмое место по количеству проданных в 2021 году смартфонов, потеряв место среди лидеров мирового рынка. Вместо 170 миллионов мобильных гаджетов, что для китайского гиганта индустрии не так уж много, он выпустит только 45 млн.

Тем временем общее количество продаж смартфоном в мире должно увеличиться с 1,25 млрд шт. в 2020 году до 1,36 млрд в 2021-м. Падение спроса в прошлом году объясняется пандемией коронавируса. Плюс были срывы в поставках комплектующих.